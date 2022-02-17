Konya'da silahla yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede öldü - Haberler
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Konya'da silahla yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede öldü

AA, Serhat Çetinkaya - Güncel
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Konya'da silahla yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede öldü

Konya'nın Karatay ilçesinde silahla yaralanan kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

KONYA (AA) - Konya'nın Karatay ilçesinde silahla yaralanan kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Tatlıcak Mahallesi'nde 16 Şubat'ta Serdar Ö'nün silahlı saldırısı sonucu başından ağır yaralanan Güler G, Konya Şehir Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi, hastane morguna götürüldü.

Güler G'yi vurduğu öne sürülen ve aracı park halinde bulunan Serdar Ö'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA / Serhat Çetinkaya - Güncel

Tatlıcak, Konya, Güncel, Haberler

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