Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 91 av tüfeği ele geçirildi
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Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 91 av tüfeği ele geçirildi

24.09.2020 18:15 | Son Güncelleme: 24.09.2020 18:18
Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 91 av tüfeği ele geçirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir imalathane ile depoya düzenlenen operasyonda, kaçak olarak üretildiği iddia edilen 91 yivsiz av tüfeği ile üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir imalathane ile depoya düzenlenen operasyonda, kaçak olarak üretildiği iddia edilen 91 yivsiz av tüfeği ile üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışma neticesinde Üzümlü Mahallesi'nde bir av tüfeği imalathanesinde, yasa dışı av tüfeği üretimi yapıldığı bilgisine ulaşılması üzerine harekete geçti.

Ekiplerin, M.Ö'ye ait imalathanede yaptığı aramada, kaçak üretildiği iddia edilen 56 yivsiz av tüfeği ele geçirdi.

Ekipler, şüphelinin depo olarak kullandığı adresinde yaptığı aramada ise yasa dışı üretilen 35 yivsiz av tüfeği ile üretiminde kullanılmak üzere çok sayıda silah parçası ve malzemesi buldu.

Gözaltına alınan şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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