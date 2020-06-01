Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 kişi tutuklandı Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 kişi tutuklandıKONYA'nın Beyşehir ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, silah ve mermi imal edip, satmak' suçundan gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü tutuklandı.

Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 kişi tutuklandı

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, silah ve mermi imal edip, satmak' suçundan gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakılırken, 20 tabanca, 105 mermi, 5 av tüfeği ile silah üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Konya İl Jandarma ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir'de suç örgütü kurup, kaçak silah üretim ve satışı yapan bir şebekenin olduğu bilgisi aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 29 Mayıs Cuma günü daha önceden belirlediği 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Adresslerde yapılan aramada 20 tabanca, 105 mermi, 5 av tüfeği ile silah üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla serbest bırakıldı. İfadelerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden de M.K, M.Y.Ç., A.Y. ve H.O tutuklandı, F.U. ve O.U.'de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Kaynak: DHA