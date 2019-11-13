Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu
Konya'nın Beyşehir ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
13.11.2019 19:02 | Son Güncelleme: 13.11.2019 19:02
Konya'nın Beyşehir ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen H.Y'i (54) yakalamak için Müftü Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.
Evdeki aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 11 şarjör ve bir miktar mermi ele geçirildi.
Ruhsatsız tabancalara el konuldu, H.Y. gözaltına alındı.
Kaynak: AA