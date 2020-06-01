Konya'da silah kaçakçılarına operasyon: 4 tutuklama
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Konya'da silah kaçakçılarına operasyon: 4 tutuklama

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir grup tarafından silah ve mermi ticareti yapıldığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 12 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da silah kaçakçılarına operasyon: 4 tutuklama
01.06.2020 11:58 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:02

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir grup tarafından silah ve mermi ticareti yapıldığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 12 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beyşehir ilçesinde 12 kişilik bir grubun silah ve silah malzemesi ticareti yaptığı bilgisi üzerine şüphelilerin üretim yaptığı imalathaneye baskın düzenledi. Baskın yapılan adreste 20 adet tabanca, 105 adet tabanca mermisi, 29 adet tabanca şarjörü, 5 adet av tüfeği, 3 adet uyuşturucu hap, 350 gram esrar, 14 adet cep telefonu, 1 adet pala tabir edilen bıçak, 1 adet torna tezgahı, 11 adet tabanca namlusu, 7 adet tabanca kutusu, 1 adet deri tabanca kılıfı, 17 adet tabanca namusu açımında kullanılan kılavuz, 1 adet kılavuz çevirici parça, 41 adet helezon yayı, 2 adet namlu temizleme fırçası, 1 adet şarjör yayı, 1 adet pafta dişi,1 adet sahte kimlik, 1 adet ucu iğneli yay ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli işlemlerinin ardından 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokmak, imal etmek, nakletmek ve satmak" suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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