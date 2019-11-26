Konya'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı mest etti
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Konya'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı mest etti

Konya'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı mest ettiKONYA - Konya'da, akşam saatlerinde sığırcık kuşlarının binaların üzerinde adeta dans edercesine sergiledikleri hareketler görenleri mest etti.

26.11.2019 18:14 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:15
Konya'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı mest etti

'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı mest etti

KONYA - Konya'da, akşam saatlerinde sığırcık kuşlarının binaların üzerinde adeta dans edercesine sergiledikleri hareketler görenleri mest etti.

Konya semalarında sürüler halinde uçan sığırcık kuşlarının sergiledikleri hareketler adeta görsel bir şölen sundu. Merkez Selçuklu ilçesinde sığırcık kuşlarının gökyüzünde süzülerek sergiledikleri dansı ilgiyle izlendi. Dakikalarca süren sığırcıkların dansı amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Konya'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı mest etti
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