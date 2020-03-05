Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı
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Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesinde Suriye uyruklu sığınmacıları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

05.03.2020 01:37 | Son Güncelleme: 05.03.2020 01:39
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı

'nın ilçesinde uyruklu sığınmacıları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 GDR 30 plakalı minibüs, Konya - Afyonkarahisar kara yolunun 65. kilometresi, Yol Denetim İstasyonu yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, minibüste bulunan 14 Suriyeli yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı
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