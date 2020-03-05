Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

05.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:22

Konya'nın Ilgın ilçesinde, Suriye uyruklu sığınmacıları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 GDR 30 plakalı minibüs, Konya-Afyonkarahisar kara yolunun 65. kilometresinde, Yol Denetim İstasyonu yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, minibüste bulunan 14 Suriyeli yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Semahar Debabini (32), müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA