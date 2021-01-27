Konya'da şiddetli rüzgarda ağaç, direk ve kamyonet devrildi (2)

ADLİYE BİNASININ ÇATISI UÇTU Konya'nın Yunak ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, adliye binasının çatısının bir bölümünü uçurdu.

ADLİYE BİNASININ ÇATISI UÇTU

Konya'nın Yunak ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, adliye binasının çatısının bir bölümünü uçurdu. Çatının parçaları yola savrulduğu için cadde ulaşıma kapatıldı. Belediye ekipleri çatı enkazını kısa sürede kaldırdı. Yine rüzgar nedeniyle toz bulutu oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem ŞEKEROĞLU