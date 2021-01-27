Konya'da şiddetli rüzgarda ağaç, direk ve kamyonet devrildi (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Konya'da şiddetli rüzgarda ağaç, direk ve kamyonet devrildi (2)

27.01.2021 17:58 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:03
Konya'da şiddetli rüzgarda ağaç, direk ve kamyonet devrildi (2)

ADLİYE BİNASININ ÇATISI UÇTU Konya'nın Yunak ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, adliye binasının çatısının bir bölümünü uçurdu.

ADLİYE BİNASININ ÇATISI UÇTU 

Konya'nın Yunak ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, adliye binasının çatısının bir bölümünü uçurdu. Çatının parçaları yola savrulduğu için cadde ulaşıma kapatıldı. Belediye ekipleri çatı enkazını kısa sürede kaldırdı. Yine rüzgar nedeniyle toz bulutu oluştu.   


Konya'da şiddetli rüzgarda ağaç, direk ve kamyonet devrildi (2)
Konya'da şiddetli rüzgarda ağaç, direk ve kamyonet devrildi (2)
Konya'da şiddetli rüzgarda ağaç, direk ve kamyonet devrildi (2)
Konya'da şiddetli rüzgarda ağaç, direk ve kamyonet devrildi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem ŞEKEROĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Yaşar Güler Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Feyza Aktan Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Okan Buruk Caner Erkin Ali Şansalan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kaza Türk Fırtına Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da şiddetli rüzgarda ağaç, direk ve kamyonet devrildi (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 18:02:49. #1.16#
title