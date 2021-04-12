Konya'da şiddetli rüzgar evlerin çatısını uçurdu, çilek seralarına zarar verdi
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Konya'da şiddetli rüzgar evlerin çatısını uçurdu, çilek seralarına zarar verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Konya'da şiddetli rüzgar evlerin çatısını uçurdu, çilek seralarına zarar verdi

Konya'nın Hüyük ilçesinde, etkili olan şiddetli rüzgar bazı evlerin çatısının uçmasına neden olurken, bazı çilek seralarına da zarar verdi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, etkili olan şiddetli rüzgar bazı evlerin çatısının uçmasına neden olurken, bazı çilek seralarına da zarar verdi.

Edinilen bilgiye göre, Hüyük ilçesine bağlı Mutlu Mahallesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları yerinden söküldü, çinko kaplamaları yola savruldu. Yerleşim merkezinde rüzgar dolayısıyla Kışla, Değirmenönü, Mezaraltı ve Özler mevkilerinde bulunan çilek ekili alanlarda küçük bahçe evleri zarar gördü, naylon örtüleri parçalanan seraların büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Rüzgar nedeniyle Balıklı Pınar mevkisindeki bazı ağaçlar kökünden sökülerek devrildi.

Mutlu Mahallesi Muhtarı Ahmet Tekin, yaşanan şiddetli rüzgarın can kaybına yol açmadığını, yaralananın da olmadığını ve tek teselli kaynaklarının bu olduğunu belirterek, yerleşim merkezinde zarar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi. - KONYA

Konya'da şiddetli rüzgar evlerin çatısını uçurdu, çilek seralarına zarar verdi
Konya'da şiddetli rüzgar evlerin çatısını uçurdu, çilek seralarına zarar verdi
Konya'da şiddetli rüzgar evlerin çatısını uçurdu, çilek seralarına zarar verdi
Konya'da şiddetli rüzgar evlerin çatısını uçurdu, çilek seralarına zarar verdi
Konya'da şiddetli rüzgar evlerin çatısını uçurdu, çilek seralarına zarar verdi
Konya'da şiddetli rüzgar evlerin çatısını uçurdu, çilek seralarına zarar verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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