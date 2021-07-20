Konya'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu et ve meyve kokteyli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu et ve meyve kokteyli

Konya'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu et ve meyve kokteyli
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı Konya'da, Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde sıcaktan bunalan hayvanlara, buzlu et ve meyve kokteylleri veriliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı Konya'da, Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde sıcaktan bunalan hayvanlara, buzlu et ve meyve kokteylleri veriliyor.

Merkez Karatay ilçesindeki 680 hayvanın barındığı hayvanat bahçesinin sakinleri, artan sıcaklıklar nedeniyle farklı metotlarla serinletilmeye çalışılıyor.

Görevliler, hayvanları fıskiyelerle su sıkarak serinletmeye çalışırken yemek olarak da özel hazırlanan buzlu meyve kokteylleri ve buzlu et vererek bahçe sakinlerinin streslerini azaltmaya çalışıyor. Bazı kürklü hayvanların ise tüyleri kırkılıyor.

Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesinde görevli veteriner Abdullah Pirinç, AA muhabirine, bahçede toplam 680 hayvana baktıklarını belirtti.

"Sisleme ve tütsüleme yoluyla sulama, ıslatma çalışmaları yapmaktayız"

Hazirandan sonraki süreçte ısınan havalar sebebiyle hayvanların doğal olarak strese girdiğini ifade eden Pirinç, "Hayvanlarda sıcaklık nedeniyle oluşan stres faktörünü minimize etmek için birtakım uygulamalar yapmaktayız. Alpakalar, deve kuşları, develerimiz, Kamerun koyunları için sisleme ve tütsüleme yoluyla sulama, ıslatma çalışmaları yapmaktayız. Yünlerini atamayan lama ve alpaka türü hayvanları kırkım işlemiyle yünlerinden kurtararak serinlemelerine yardımcı oluyoruz." dedi.

Pirinç, "Yırtıcı hayvanlarımıza genel olarak dondurulmuş kokteyl meyveler ve buzlu etli gıdalar vermekteyiz. Etçil hayvanlarımızdan kartallara, sırtlanlara, kaplanlara, pumalara dondurulmuş kokteyl meyveler, etler, sebzeler koyarak serinlemelerine yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

Pirinç, buzlu kokteyllere en fazla ilgiyi gösteren türlerin ise ayılar ve maymunlar olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

Osman Büyükşen'in hedefe koyduğu yengesi ilk kez konuştu, dikkat çeken sözlerle teşekkür etti
Osman Büyükşen'in hedefe koyduğu yengesi ilk kez konuştu, dikkat çeken sözlerle teşekkür etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Mustafa Demir Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe Kadir Doğulu
Spor Balotelli Arda Turan Metin Oktay Gökhan Gönül Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konya'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu et ve meyve kokteyli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 11:22:57. #1.14#

title