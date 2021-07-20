Konya'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu et ve meyve kokteyli

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı Konya'da, Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde sıcaktan bunalan hayvanlara, buzlu et ve meyve kokteylleri veriliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı Konya'da, Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde sıcaktan bunalan hayvanlara, buzlu et ve meyve kokteylleri veriliyor.

Merkez Karatay ilçesindeki 680 hayvanın barındığı hayvanat bahçesinin sakinleri, artan sıcaklıklar nedeniyle farklı metotlarla serinletilmeye çalışılıyor.

Görevliler, hayvanları fıskiyelerle su sıkarak serinletmeye çalışırken yemek olarak da özel hazırlanan buzlu meyve kokteylleri ve buzlu et vererek bahçe sakinlerinin streslerini azaltmaya çalışıyor. Bazı kürklü hayvanların ise tüyleri kırkılıyor.

Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesinde görevli veteriner Abdullah Pirinç, AA muhabirine, bahçede toplam 680 hayvana baktıklarını belirtti.

"Sisleme ve tütsüleme yoluyla sulama, ıslatma çalışmaları yapmaktayız"

Hazirandan sonraki süreçte ısınan havalar sebebiyle hayvanların doğal olarak strese girdiğini ifade eden Pirinç, "Hayvanlarda sıcaklık nedeniyle oluşan stres faktörünü minimize etmek için birtakım uygulamalar yapmaktayız. Alpakalar, deve kuşları, develerimiz, Kamerun koyunları için sisleme ve tütsüleme yoluyla sulama, ıslatma çalışmaları yapmaktayız. Yünlerini atamayan lama ve alpaka türü hayvanları kırkım işlemiyle yünlerinden kurtararak serinlemelerine yardımcı oluyoruz." dedi.

Pirinç, "Yırtıcı hayvanlarımıza genel olarak dondurulmuş kokteyl meyveler ve buzlu etli gıdalar vermekteyiz. Etçil hayvanlarımızdan kartallara, sırtlanlara, kaplanlara, pumalara dondurulmuş kokteyl meyveler, etler, sebzeler koyarak serinlemelerine yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

Pirinç, buzlu kokteyllere en fazla ilgiyi gösteren türlerin ise ayılar ve maymunlar olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın