Konya'da sıcak hava koronavirüsü unutturdu
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Konya'da sıcak hava koronavirüsü unutturdu

05.02.2021 14:59 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:07
Konya'da sıcak hava koronavirüsü unutturdu

KONYA'da hava sıcaklığının hissedilir derecede artması nedeniyle cadde, sokak ve parklar doldu.

KONYA'da hava sıcaklığının hissedilir derecede artması nedeniyle cadde, sokak ve parklar doldu. Sıcak havanın da etkisiyle yoğunluğun yaşandığı açık alanlarda, maske ve sosyal mesafe de unutuldu. 

Meteoroloji verilerine göre kentte geçen yıl aynı dönemde 7 ila 9 derece olan hava sıcaklığı bu yıl 15 dereceye kadar yükseldi. Sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde olması nedeniyle Konyalılar güneşli havanın keyfini çıkarmak için dışarı çıktı. Alaaddin Tepesi Parkı'na akın eden vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında restoranların da kapalı olmasıyla aldıkları yiyecekleri dışarıda yedi. Açık alanlardaki yoğunluk dikkat çekerken, sosyal mesafenin de korunmadığı görüldü. 

Güzel havanın keyfini çıkardığını söyleyen Enes Sarıkaya (51), "Konya kış memleketi ve şubat ayında havaların böyle olmaması gerekiyor. Ancak havanın güzel olmasıyla biz de dışarıya çıktık. Arkadaşlarla sohbet ediyoruz güzel havanın tadını çıkarıyoruz." dedi.

Havanın soğuk olması gerekirken sıcak olmasına şaşırdığını belirten Özlem Han (21), "Hava buz gibi olması gerekirken şu an gayet güzel. Arkadaşlarla dışarıda yemek yiyoruz" diye konuştu.     

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR


- Konya
Konya'da sıcak hava koronavirüsü unutturdu
Konya'da sıcak hava koronavirüsü unutturdu
Konya'da sıcak hava koronavirüsü unutturdu
Konya'da sıcak hava koronavirüsü unutturdu
Konya'da sıcak hava koronavirüsü unutturdu
Konya'da sıcak hava koronavirüsü unutturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan DÖNMEZ

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