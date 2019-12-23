Konya'da seyir halindeki otomobil yandı
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Konya'da seyir halindeki otomobil yandı

Konya'nın Beyşehir ilçe merkezinde seyir halinde olan otomobilde çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

23.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:56
Konya'da seyir halindeki otomobil yandı

'nın ilçe merkezinde seyir halinde olan otomobilde çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.


Yangın, Beyşehir ilçesi Antalya Caddesi üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 42 ATY 97 plakalı otomobil Ali Akkanat Caddesi üzerine geldiği sırada ön motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü ve çevredekiler yangın tüpleri ile alevleri söndürmeye çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Cadde trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. Maddi hasar oluşan otomobil çekici tarafından cadde üzerinden kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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