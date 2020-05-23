Konya'da seyahat acentaları, 2021 yılından umutlu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Konya'da seyahat acentaları, 2021 yılından umutlu

TÜRKİYE Seyahat Acentacıları Birliği Konya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Özdal Karahan, "Şehrin en önemli turist çeken markası olan Mevlana Müzesi de pandemi ile birlikte kapatıldı.

Konya'da seyahat acentaları, 2021 yılından umutlu
23.05.2020 09:48 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:52

TÜRKİYE Seyahat Acentacıları Birliği Konya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Özdal Karahan, "Şehrin en önemli turist çeken markası olan Mevlana Müzesi de pandemi ile birlikte kapatıldı. En büyük markamızın kapalı olmasından dolayı turizm açısından şu anda sıfırız. 2020 yılında yüzde 70 oranında kayıp yaşayacağız. Buna karşılık 2021 yılında bundan katbekat fazla olacak. 2020'nin kaybının bir kısmını orada kazanacağız. Salgının durumuna göre de Mevlana törenlerini yapabiliriz" dedi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte alınan tedbirler kapsamında Konya'daki Mevlana Müzesi de ziyaretçilerine kapandı. Türkiye Seyahat Acentacıları Birliği Konya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Özdal Karahan, Konya'da turizm hareketliliğinin şu an sıfır olduğunu belirterek, şunları söyledi:

?"Turizm açısından şehir tamamen turizme kapanmış oldu. Şehrin en önemli turist çeken markası olan Mevlana Müzesi de pandemi ile birlikte kapatıldı. Müzenin, haziran ayı başında açılacağını tahmin ediyorum. Müze açıldıktan sonra çok az olmakla birlikte yurt içi hareketliliği yaşayabiliriz. Bu da Konya'da işi olan, Konya'da başka bir organizasyona gelenlerin ziyareti şeklinde olabilir. Ama turistlik grupların buraya gelişinin daha ileri zamanlara kalacağını düşünüyorum. En büyük markamızın kapalı olmasından dolayı turizm açısından şu anda sıfırız."'2021 YILINDAN ÜMİTLİYİZ'2021 yılından ümitli olduklarını ve bu yıl yaşadıkları kayıpların, 2021'de telafi edileceğine inandığını söyleyen Karahan, "Turizmde tekrar bir hareketliliğin olması pandeminin sonuçlarına, ilacın veya aşının bulunmasıyla alakalı. Yurt içi hareketliliğini haziran sonu itibariyle başlayacağını düşünüyorum. Haziran ayının sonu itibariyle yurt içi turlarındaki hareketlilik ile birlikte Konya'ya da bir hareketlilik gelebilir. Dış turizm açısından Konya'ya en azından eylül ayına kadar turist geleceğini zannetmiyorum. Bu sıkıntının 2021 Nisan ayına kadar devam edeceğini düşünüyorum. Biz normal periyodumuza 2021 yılı içerisinde döneriz. 2020'de kaybettiğimizi 2021'de katlayarak devam ederiz diye düşünüyorum" diye konuştu.'SALGININ DURUMUNA GÖRE MEVLANA TÖRENLERİNİ YAPABİLİRİZ'Her yıl aralık ayında düzenlenen Şeb-i Arus Törenleri'nin bu sene hareketli geçebilmesi için salgının temmuz ve ağustos aylarındaki durumunun belirleyici olacağını belirten Karahan, "Önümüzde Mevlana törenleri var. Aralık ayına kadar inşallah her şey düzelir ve törenleri yapabiliriz. Törenlerin kendine göre bir hareketliliği, bir kapasitesi ve kendi göre çektiği bir turist grubu var. Hem iç hem dış tur olarak. Ama bu pandeminin hareketliliğinin özelikle temmuz- ağustos ayında nasıl olacağını görebilirsek ona göre bir yorum yapabiliriz. Eğer salgın temmuz- ağustos aylarında stabil hale gelebilir, insanlarda da korku kalkarsa biz yine aynı hareketliliği aynı yoğunluğu görebiliriz. Mevlana severlerin buraya geleceğini düşünüyoruz" dedi. 'YÜZDE 70 KAYIP YAŞAYACAĞIZ'

2020 yılında yüzde 70 oranında kayıp yaşayacaklarını da belirten Özdal Karahan, "Konya turizmi için 2020 yılı bitti. Bu yıl için kimsenin fazla bir beklentisinin olmasına gerek yok. Her şey ortada. 2020 yılında seyahat acentalarının çok büyük bir beklentileri yok. Herkes bu durumu kabullendi. Önümüzdeki dönemde sezonun ne kadarını yakalayabileceğimiz pandeminin seyrine bağlı. Geçmiş dönemlerde yapmış olduğumuz işlerin ne kadarını yakalayacağımıza önümüzdeki dönemde pandeminin seyrine göre bakacağız. Ama kimse 2020 yılından bir şey beklemesin. Buna karşılık 2021 yılı katbekat fazla olacak. 2020'de kaybettiğimizin bir kısmını orada kazanacağız" şeklinde konuştu


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek Haber
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Haber
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Survivor Aycan'a Emre Belözoğlu'ndan müjde: Kadın Futbol Takımı talebini başkana bizzat ileteceğim
Survivor Aycan'a Emre Belözoğlu'ndan müjde: Kadın Futbol Takımı talebini başkana bizzat ileteceğim
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında
Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 379,8 liradan işlem görüyor
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 379,8 liradan işlem görüyor
Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi
Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi
Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kadın tutuklandı
Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan...
Beyoğlu'nda pes dedirten görüntü: Kargocu, apartman girişine idrarını yaptı
Beyoğlu'nda pes dedirten görüntü: Kargocu, apartman girişine idrarını yaptı
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz konkordato başvurusu yaptı
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz konkordato başvurusu yaptı
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi
Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Sezen Aksu Gülçin Ergül Acun Ilıcalı
Spor İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mhp İzmir Karaçi İtalya
Şu an buradasınız: Konya'da seyahat acentaları, 2021 yılından umutlu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 09:52:04. #1.15#
title