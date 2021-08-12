Konya'da servis minibüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı
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Konya'da servis minibüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı

Konya'da servis minibüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli ilçesinde servis minibüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde servis minibüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı.

İçinde yolcu olmayan E.Ç. idaresindeki 27 AJD 959 plakalı servis minibüsü, Konya-Adana kara yolu üzerinde Ziya Gökalp Mahallesi'nde karşıya geçmeye çalışan Mehmet T'ye çarptı.

Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Mehmet T, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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