Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
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Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde serinlemek için gölete giren bir genç boğularak yaşamını yitirdi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde serinlemek için gölete giren bir genç boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, Beyşehir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ecir Mehmet Zahit Düzyol (25) bir arkadaşıyla Yenidoğan Göleti kıyısına piknik yapmaya geldi. Serinlemek maksadıyla gölete giren Düzyol, biraz açıldıktan sonra çırpınmaya başladı ve gözlerden kayboldu. Gölette bir gencin kaybolduğunun haber verilmesi üzerine bölgeye arama kurtarma çalışmaları yapılmak üzere Beyşehir İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra, Konya'dan Polis Su Altı Arama Kurtarma ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait dalgıçlar yönlendirildi. Gölet yüzeyinde jandarma ekipleri zodyak botla arama tarama çalışmaları yürütürken, dalgıçlar ise sular altında kayıp genci aramaya başladı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalar sonrasında sularda kaybolan Düzyol'un cansız bedenine kıyıya yaklaşık 20 metre mesafede 2 metre derinlikte ulaşıldı. Düzyol'un cansız bedeni, ekipler tarafından gölet kıyısına çıkarıldı ve otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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