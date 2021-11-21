Konya'da sentetik uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde tırda 466 gram Sentetik Uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, D-300 kara yolunda uygulama yaptıkları sırada, Konya plakalı tırı şüphe üzerine durdurdu.

Tır sürücüsü Mehmet Nuri K'nin (50) sorulan sorulara çelişkili cevaplar vermesi ve tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine ekipler araçta arama yaptı.

Aramada, takografın yanına gizlenmiş iki parça halinde 466 gram sentetik uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ile 3 bin 600 lira ele geçirildi.

Tır sürücüsü Mehmet Nuri K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / Bayram Uygun - Son Dakika Haberleri

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