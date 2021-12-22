Konya'da şehitler anıldı

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Konya'da Şehit Aileleri Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte şehitler yad edildi.

"Tabuta Sığmayanlar" programının yapımcısı ve yönetmeni Ender Çınar, Tantavi Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, yakın bir arkadaşı şehit olduktan sonra şehitlerin ve ailelerinin hayatlarını anlatmak, onları unutturmamak için bu programı yapmaya karar verdiğini söyledi.

Vatan uğruna kahramanca şehadete erenlerin çok iyi anlatılması gerektiğini belirten Çınar, "Gördük ki tüm şehitlerimizin hayatında geleceğe aktarılması gereken şeyler var. Biz çektiklerimizi sosyal medyada yayınlıyoruz. İzleyenlerin yüzde 80'i 35 yaş ve altı kişiler. Bu bağlamda şehitlerimizin örnek alınması bizler için çok önemli. İnşallah şehitlerimizin hayatlarını anlatmaya devam edeceğiz." dedi.

Şehit Deniz Astsubay Mevlüt Pekdemir'in babası, Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir de şehit ailesi olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Pekdemir, "Benim bir oğlum vardı. Bir babayla oğlunu gezerken gördüğümde bazen hüzünleniyorum. Onun yediği bir yemek önümüze geldiğinde üzülüyorum ama bir terörist babası da olabilirdim, onun için Allah'a şükrediyorum. Sonsuz alemde beraber olacağız ya 'Vatan sağ olsun.' dedik." ifadelerini kullandı.

Pekdemir, Şehit Aileleri Derneğinin kapısının herkese açık olduğunu, özellikle gençlerin sık sık kendilerini ziyarete gelmelerinden mutluluk duyacaklarını belirtti.

Şehit Polis Battal Yıldız'ın eşi Emine Yıldız da kocasının çok iyi bir eş ve baba olduğunu ifade etti.

Yıldız, inancıyla zor günlerin üstesinden geldiğini vurgulayarak, "Ben iki yetim büyütüyorum ama Battal'ın şehadetiyle ilk yetim kalan bendim. Gezmeye gideceğimizde çocuklardan önce bana 'Hadi hazırlan da seni gezmeye götüreyim.' derdi. Derdim çektiğim acı değil. Ecdadına, vatanına, bayrağına aşık birer fert yetiştirebilmek için bir yol, ışık olabilmek ümidiyle bana yoldaş olan herkese teşekkür ederim." dedi.