Konya'da şehit annesinin hayvanlarını çaldığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı
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Konya'da şehit annesinin hayvanlarını çaldığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

12.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:12
Konya'da şehit annesinin hayvanlarını çaldığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde şehit annesi Ayşe Uzan'a ait 7 koyun ve 1 kuzuyu çaldığı iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde şehit annesi Ayşe Uzan'a ait 7 koyun ve 1 kuzuyu çaldığı iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 2017'de Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalındaki operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan'ın, Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan annesi Ayşe Uzan'a ait ahıra giren hırsızlar, 7 koyun ile 1 kuzuyu geldikleri araca yükleyip kaçtı.

Ahıra girdiğinde bazı hayvanları göremeyen Uzan, şehit oğlunun ismini verdiği kuzusunun da çalındığını fark etti.

Şüphelilerin araca yükleyemedikleri 3 koyun ile 2 kuzu, ahırın yakınlarında bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin S.İ. ve kardeşi F.İ. ile arkadaşları S.G. olduğunu belirledi.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ekipler, şehidin adını taşıyan kuzu ile koyunların bulunması için çalışmaları sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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