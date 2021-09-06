Konya'da şehirlerarası toplu taşımada "PCR testi zorunluluğu" uygulaması başladı
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Konya'da şehirlerarası toplu taşımada "PCR testi zorunluluğu" uygulaması başladı

Konya'da şehirlerarası toplu taşımada 'PCR testi zorunluluğu' uygulaması başladı
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında şehirlerarası toplu taşımada "aşısı olmayana PCR testi zorunluluğu" nedeniyle Konya Tren Garı'nda yolcuların aşı kartları veya PCR testi sorgulaması yapılmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında şehirlerarası toplu taşımada "aşısı olmayana PCR testi zorunluluğu" nedeniyle Konya Tren Garı'nda yolcuların aşı kartları veya PCR testi sorgulaması yapılmaya başlandı.

Konya'dan Ankara ve İstanbul'a gitmek için gara gelen yolcuların, bilet kontrol noktalarında görevlilerce HES kodu üzerinden, kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapıldı.

Sorguda, tek doz aşılı ya da PCR testi olmayan kişiler gara alınmadı.

Konya'dan İstanbul'a giden Bayram Yıldız, AA muhabirine, kontrollerden memnun olduğunu söyledi.

Yıldız, "İlk doz aşımı bugün akşam olacağım. O yüzden bu sabah trene binmeden önce gece PCR testimi yaptırdım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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