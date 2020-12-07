- Konya'da Şeb-i Arus programları başladı
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- Konya'da Şeb-i Arus programları başladı

07.12.2020 17:21 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:26

- Konya'da Şeb-i Arus programları başladı Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus), pandemi tedbirleri çerçevesinde kısıtlı olarak yapılmaya başladı.

- Konya'da Şeb-i Arus programları başladı

KONYA - Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus), pandemi tedbirleri çerçevesinde kısıtlı olarak yapılmaya başladı.

Konya'da Hazret-i Mevlana'nın 747. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Töreni, Şems-i Tebrizi Hazretleri Türbesi ziyareti ile başladı. Burada dua edilirken ve kısıtlı kişinin katıldığı program Mevlana Müzesi ziyareti ve dua ile devam etti. Ziyaretin ardından konuşan Vali Vahdettin Özkan, bu seneki temanın maskeyi ve mesafeyi korumak olduğunu söyledi. Programların televizyonda canlı yayınlanacağını ifade eden Vali Özkan, "Bu yönde il ve ilçe belediyelerimiz son bir iki ayda çok güzel hazırlıklar yaptılar. Maalesef bu pandemiden dolayı yüz yüze toplu etkinliklerin çoğunu iptal etmek zorunda kaldık ama bunların bazılarını özellikle dijital ortamlarda ve televizyonlarda insanlara sunmak bizim için önemli bir kazanım oldu" dedi.

Pandemiden dolayı insanların programlara katılamayacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, "İnsanların kalpleri ve gönülleri yine bu meydanda, yine Hazreti Mevlana'nın türbesinin bulunduğu yerde ve programların icra edileceği Mevlana Kültür Merkezinde olacak. Biz de inşallah 7 ve 17 Aralık'ta 2 programla insanlara dijital ortamda bu havayı teneffüs ettirmeyi istiyoruz. İnşallah bu program, yaşadığımız son seyircisiz program olur" ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da, insanların kendini temiz tutmaya çalıştığı gibi en azından ruhu da 7-17 tarihleri arasında temizlemeyi, hayatı, maneviyatı güçlendirmeyi, insan olarak öze sahip çıkmayı ve dostluğu hatırlatmayı vesile kılmayı istediklerini belirtti. Program protokol konuşmalarının ardından sona erdi. Programa; Vali Vahdettin Özkan'ın yanı sıra, AK Parti Milletvekili Leyla Şahin Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Başkanı Hasan Angı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Hazreti Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

- Konya'da Şeb-i Arus programları başladı
- Konya'da Şeb-i Arus programları başladı
- Konya'da Şeb-i Arus programları başladı
- Konya'da Şeb-i Arus programları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN ÇETİN

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