Konya'da sattıkları metil alkol nedeniyle bir kişinin ölümüne neden olan 2 sanık tahliye edildi
Konya'da bir baharatçıdan etil alkol zannederek aldıkları metil alkolü içen 2 kardeşten birinin hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan 2 sanık hakim karşısına çıktı.
Konya'da bir baharatçıdan etil alkol zannederek aldıkları metil alkolü içen 2 kardeşten birinin hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan 2 sanık hakim karşısına çıktı.
Metil alkol sattığı iddiasıyla "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanan baharatçı Abdullah A. (40) ve çalışanı Mahir M'nin (23) yargılanmasına başlandı.
Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar iş yeri sahibi Abdullah A. (40) ve çalışanı Mahir M. (23) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Abdullah A, dükkanında metil alkolün satılmadığını, temizlikte kullanılmak üzere etil alkolün bulunduğunu söyledi.
Etil alkolü saf alkol olarak sattıklarını belirten Abdullah A, suçlamaları kabul etmedi.
Sanık Mahir M. de etil alkolü temizlik malzemesi olarak sattıklarını ileri sürdü.
Mahkeme heyeti, Abdullah A. ve Mahir M'nin adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak tahliyesine karar verdi.
Olay
Merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi'nde bulunan Kadınlar Pazarı'ndaki bir baharatçı dükkanından 28 Mayıs 2020'de etil alkol alan Hakan (55) ve kardeşi Haluk Erdoğan (53), içmek için eve götürerek karışım yapmış, tadını acı bulan Haluk Erdoğan alkolü içmekten vazgeçerken, Hakan Erdoğan bir miktar tüketmişti.
Rahatsızlanarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Hakan Erdoğan, 17 gün sonra hayatını kaybetmişti.
Baharatçı dükkanının sahibi Abdullah A. (40) ile çalışan Mahir M. (23) gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan