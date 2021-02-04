Konya'da sattıkları metil alkol nedeniyle bir kişinin ölümüne neden olan 2 sanık tahliye edildi

Konya'da bir baharatçıdan etil alkol zannederek aldıkları metil alkolü içen 2 kardeşten birinin hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan 2 sanık hakim karşısına çıktı.