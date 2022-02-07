Son dakika haberleri | Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Haberler
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Son dakika haberleri | Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

AA, Mehmet Umay - Güncel
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Son dakika haberleri... Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet D. (34) idaresindeki 06 HBM 70 plakalı otomobil, Adana- Konya karayolu Kargacı Mahallesi yakınında bir köpeğe çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü Mehmet D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, aracın çarptığı köpek telef oldu.

Son dakika haberleri | Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberleri | Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberleri | Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberleri | Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberleri | Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberleri | Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

AA / Mehmet Umay - Güncel

Ereğli, Adana, Konya, Ölü, Güncel, Haber

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