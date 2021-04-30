Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
Konya'nın Ereğli ilçesindeki trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Konya'nın Ereğli ilçesindeki trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Bozan Can idaresindeki 42 E 2258 plakalı otomobil, Namık Kemal Mahallesi Hacı Mustafa Caddesi'nde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Yusuf, Mustafa, Helin Su, Hanım ve Naime Can yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay