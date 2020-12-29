Konya'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
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Konya'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

29.12.2020 17:01 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:05
Konya'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Konya'nın Ereğli ilçesinde, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Afganistan uyruklu 16 yaşındaki gencin kullandığı plakasız motosiklet, Aziziye Mahallesi Kızılöz mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İncelemede, motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücünün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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