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Konya'da, sanayi sitesinde yangın

Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Haberler | Güncel
Konya'da, sanayi sitesinde yangın

KONYA'da, sanayi sitesinde, otomotiv yedek parça imalathanesinde yangın çıktı.

KONYA'da, sanayi sitesinde, otomotiv yedek parça imalathanesinde yangın çıktı. Kısa sürede atölyeyi saran alevler, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, saat 13.00 sıralarında, otomotiv yedek parçası üretilen imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Atölyede bulunan yanıcı maddelerin bir anda alev almasıyla yangın, kısa sürede büyüdü. İmalatha, tahliye edilirken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.


Konya'da, sanayi sitesinde yangın

Konya'da, sanayi sitesinde yangın

Konya'da, sanayi sitesinde yangın

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