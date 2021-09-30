Konya'da sanatsal etkinlikler bilimsel danışmanlıkla gerçekleşecek

KONYA (Habermetre) - Selçuk Üniversitesi (SÜ), Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Selçuklu Belediyesi ile Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "sahne ve gösteri sanatları, müzik eğitimi ve kişisel gelişim" alanlarında kurslar düzenlenmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında sanat ve sanat dallarının toplumsal değerlere uygun olarak icra edilmesi, geliştirilmesi, topluma sevdirilmesi, yetenekli bireylerin keşfedilerek yetiştirilmesi hedefleniyor. Protokol ile ayrıca sanat ve kişisel gelişim eğitim dallarında eğitim ve öğretim yapılması, kurs, seminer, konferans, kongre, yarışma, panel, tiyatro, konser, dinleti, oratoryo, toplantı, çalıştay, fuar, festival, şenlik ve benzeri nitelikteki kurs dışı bilimsel, sanatsal, kültürel ve eğitsel etkinliklerin düzenlenmesi planlanıyor. Bu çerçevede toplumda kardeşlik, birlik, dayanışma, sevgi, vatanın bölünmez bütünlüğü, kutsal ve manevi değerlerle toplumu millet yapan unsurların önemini belirten sahne etkinliklerinin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesinin bilimsel danışmanlığında, Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisinin müfredatı dahilinde düzenlenecek olan eğitim programlarına, alanında uzman akademisyenler görevlendirecek.

"KÜLTÜRLE SANAT, EĞİTİMİN AYRILMAZ DEĞERLERİDİR"

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen protokol töreninde Selçuk Üniversitesi olarak kültürle sanatı, akademik ve bilimsel eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini belirterek "Bu anlayışla Konya'mıza yakışır bir sanat akademisinin tesisi için çabalıyoruz. Sanatı seven ve toplumsal değerlerimize uygun icra eden; farkındalığı yüksek, bilinçli ve kültürlü bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda Selçuklu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sanat Akademisine bugüne kadar vermiş olduğumuz destek, bundan sonra da devam edecektir. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. " dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise sanat akademisinin yakın zamanda faaliyetlerine başladığını söyledi. Belediye olarak eğitim, kültür ve sanata önem verdiklerini ifade eden Pekyatırmacı, "Akademimizin eğitim kadrosu Halk Eğitim Müdürlüğü uzman öğreticileri ve Selçuk Üniversitesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından görevlendirilen akademisyenler olmak üzere 23 eğitimciden oluşmaktadır. Alanında uzman, ulusal ve uluslararası mecralarda yetkinliğe sahip sanatçı, akademisyen ve kişisel gelişim uzmanları da belirli aralıklarla misafir öğretim üyesi olarak eğitimlere katkı sağlayacak. Akademimizin başlamasıyla birlikte halkımızın yoğun bir teveccühü oluştu. 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz dönemi için 345 kişinin kaydı alındı. Bahar ve yaz dönemi kayıtları okul ve Kur'an kurslarında gerçekleştirilecek olan etkinliklerle birlikte yaklaşık 3 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. " diye konuştu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu da Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisinin Türkiye ve dünya çapında sanatçılar yetiştireceğine ve marka değeri haline geleceğine inandığını kaydetti.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, sanat akademisinin okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencileri ile vatandaşlara hizmet vereceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, iş birliği protokolünü imzaladı.

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü: (0332) 223 82 09- 223 81 88- 223 81 87

iletisim@selcuk. edu. tr

ÜNİVERSİTEMİZİ SOSYAL MEDYADA DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

Habermetre - Son Dakika Haberleri