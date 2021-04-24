Konya'da saman balyaları yandı
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Konya'da saman balyaları yandı

Konya'da saman balyaları yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan yangında saman balyaları ve hayvan yemleri yandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan yangında saman balyaları ve hayvan yemleri yandı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli ilçesi Cinler Mahallesinde Aydın ve Duran Sapa'ya ait hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangında, açık alandaki saman balyaları alev alırken, hayvanlara ait yemler de yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevredeki vatandaşların da desteğiyle yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu alevler çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında büyük çapta maddi hasar oluşurken, soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya'da saman balyaları yandı
Konya'da saman balyaları yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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