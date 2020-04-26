Konya'da salgın sürecinde cenazeler el değmeden yıkanacak
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Konya, Haber

Konya'da salgın sürecinde cenazeler el değmeden yıkanacak

Konya'da salgın sürecinde cenazeler el değmeden yıkanacak Konya'da yeni tip korona virüs salgını sürecinde cenazeler islami usullere uygun şekilde el değmeden yıkanıp kefenlenecek.

26.04.2020 12:33 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:36
Konya'da salgın sürecinde cenazeler el değmeden yıkanacak

Konya'da salgın sürecinde cenazeler el değmeden yıkanacak

KONYA - Konya'da yeni tip korona virüs salgını sürecinde cenazeler islami usullere uygun şekilde el değmeden yıkanıp kefenlenecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi cenaze yıkama işlemlerinin sağlık koşullarına ve İslami usullere uygun şekilde yapılabilmesi için Cenaze Yıkama-Kefenleme ve Dezenfeksiyon Sistemini hayata geçirdi. Diyanet İşleri Din İşleri Yüksek Kurulu ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı akademisyenlerin de uygun görüşleri alınarak test edildikten sonra hayata geçirilen sistem ile cenazeler İslami usullere uygun şekilde el değmeden yıkanıp kefenlenecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir yeniliğe daha imza attıklarını ve diğer belediyelere de örnek olmasını istediklerini söyledi. Başkan Altay, "Özellikle cenaze defin işlemlerinde korona virüs salgının ilk günlerinde önemli problemler yaşandı. Bunu aşmak için Din İşleri Yüksek Kurulumuzun yetkilileri ve enfeksiyon hocalarımızla yapılan istişareler neticesinde tam otomatik cenaze yıkama sistemini bugün itibariyle hayata geçirmiş olduk. Bu sistem cenazeye el değmeden önce dezenfeksiyonunu yapan, sonra da cenazenin yıkanması ve kefenlenmesi ile sonuçlanan bir süreç. Tamamen el değmeden bu süreci yürütüyoruz. Ayrıca bir bayan bir bay gassalımız sureci baştan sona kadar takip ediyor. İslami usullere göre kefenlenme işleminin sonlanmasını ve dua işlemini gerçekleştiriyor. Bu sadece Kovid-19 nedeniyle ölenler için değil aynı zamanda başka salgın hastalıklar, trafik kazaları, yanıklar ya da uzun süre cesedine ulaşılmamış adli vakalar için de çok önemli bir çözüm oluşturacak. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yine bir sorunu çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Altay, "Kovid nedeniyle öğrendik ki her türlü işe hazırlıklı olunması, çözüm üretilmesi gerekiyor. Umuyorum ihtiyacımız olmaz. Bir ihtiyaç olursa biz insanımıza her noktada hizmet etmek için gerekli her türlü hazırlığımızı yaptık, tedbirlerimizi aldık. Bu projenin de diğer şehirlere örnek olacağını düşünüyoruz. Şu anda ilk sistemimiz Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yazır Ek Binasında hizmete açıldı. Hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Konya'da salgın sürecinde cenazeler el değmeden yıkanacak

Kaynak: İHA

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