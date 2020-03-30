Konya'da salgın nedeniyle sosyal yardım kampanyası başlatıldı
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Uğur İbrahim Altay, Koronavirüs, Konya, Güncel

Konya'da salgın nedeniyle sosyal yardım kampanyası başlatıldı

Konya'da salgın nedeniyle sosyal yardım kampanyası başlatıldıKONYA'da Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybeden veya bu süreçten olumsuz etkilenenler için yardım ve destek kampanyası başlatıldı.

30.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:39
Konya'da salgın nedeniyle sosyal yardım kampanyası başlatıldı

Konya'da salgın nedeniyle sosyal yardım kampanyası başlatıldı

KONYA'da Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybeden veya bu süreçten olumsuz etkilenenler için yardım ve destek kampanyası başlatıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyle telekonferans üzerinden bir toplantı gerçekleştirdi. Koronavirüs salgını sebebiyle işini kaybeden veya bu süreçten olumsuz etkilenenler için yapılacak destek çalışmalarının istişare edildiği toplantıda Konya'nın belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, sanayicileri ve işletme sahiplerinin her zaman olduğu gibi bu süreçte de birlikte hareket etmesi kararlaştırıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde devletin büyük bir çaba içinde virüsle mücadele ettiğini hatırlatarak, "Bize düşen bu sınavdan başarıyla geçmek ve en az zarar ile atlatmaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde devletimiz büyük bir çaba içinde virüsle mücadele ediyor. Bu zor süreçte hepimiz taşın altına elimizi koymalı ve kardeşliğimizi göstermek için bu günleri bir fırsat olarak görmeliyiz" dedi.

Son 1 ayda 10 bin kişiye yardım ettiklerini ifade eden Altay, "Bu şehir ne zaman kendilerine ihtiyaç olsa, infak etme ve yardımda yarışmayı seven bir şehir. Biliyorsunuz, son zamanlarda işletmeler kapandı, kardeşlerimiz aşsız kaldı. Bugüne kadar üreterek ve hizmet ederek bu şehre destek olan kardeşlerimizin yanında durma sırası bize geldi. Dünyanın dört bir yanına yardım eli uzatan Konya için şimdi Konyalıya yardım etme zamanı" diye konuştu.

Gücünü köklü tarihinden alan bu şehirde hiçbir dönemde açta ve açıkta kimsenin kalmadığını ifade eden Altay, şunları söyledi:

"Hele ki yaklaşan mübarek Ramazan ayı bizim için iyi bir fırsat. Aşı kaynamayan ev, neşesi eksik çocuk, mutfağı boş anne ve ne olacak diye düşünen baba bırakmamak için şimdi sıra bizde. Konya'mızda belediyelerimiz, derneklerimiz, vakıflarımız, hayırseverlerimiz, iş adamlarımız bir araya gelerek büyük bir hayır ve bereket organizasyonuna imza atacağız. Bu bereketli yolda yıllardır mazlumlara kol kanat geren dernek ve vakıflarımızla iş birliği yaparak güçlerimizi birleştiriyoruz. Konya her zaman olduğu gibi üzerine düşeni yapacaktır, bundan hiçbir şüphemiz yok. Bir elin verdiğini diğer el görmeden şehrimizin kardeşliğini artıracağız. Allah her bir kardeşimizden razı olsun."

Bağışlar Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Yardım Hesabına (TR 53000 1500 15800 731 000 8519) yapılabiliyor.

Konya'da salgın nedeniyle sosyal yardım kampanyası başlatıldı

Kaynak: DHA

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Konya'da salgın nedeniyle sosyal yardım kampanyası başlatıldı
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