Konya'da sahte plaka operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

06.02.2020 21:58 | Son Güncelleme: 06.02.2020 22:16

Konya'da sahte plaka basıldığı iddia edilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesindeki bir iş yerinde sahte plaka basıldığı ihbarını aldı.

İş yerine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada, sahte plaka üretiminde kullanılan 2 pres makinesi, 375 sahte plaka, 1286 boş plaka sacı ile harf ve rakam kalıpları ele geçirildi.

Kaynak: AA