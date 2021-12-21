Konya'da sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Konya'da sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli ilçesinde sahte sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde sahte sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ereğli ilçesi Çimencik Mahallesi'nde bir kişinin sahte alkol nedeniyle görme yetisini kaybettiği ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, yürüttükleri çalışma neticesinde, sahte alkol üretimi yapıldığı tespit edilen 5 adrese baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda 5 litre etil alkol, boş içki şişeleri ve bir miktar Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik 'Zehir-2' operasyonu başlattı

Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir-2" operasyonu başlattı

 Sahte içki ölümlerinde bilanço giderek ağırlaşıyor! 14 ilde toplam 52 kişi hayatını kaybetti

Sahte içki ölümlerinde bilanço giderek ağırlaşıyor! 14 ilde toplam 52 kişi hayatını kaybetti

 Şiddetli kar yağışı nedeniyle 5 ilde yüz yüze eğitime ara verildi

Şiddetli kar yağışı nedeniyle 5 ilde yüz yüze eğitime ara verildi

AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title