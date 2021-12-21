Konya'da sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Konya'nın Ereğli ilçesinde sahte sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ereğli ilçesi Çimencik Mahallesi'nde bir kişinin sahte alkol nedeniyle görme yetisini kaybettiği ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, yürüttükleri çalışma neticesinde, sahte alkol üretimi yapıldığı tespit edilen 5 adrese baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda 5 litre etil alkol, boş içki şişeleri ve bir miktar Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri

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