Konya'da sahte içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Haberler
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Konya'da sahte içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Konya'da sahte içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı
AA / Anıl Kuru - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli ilçesinde, sahte içki operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, sahte içki operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selçuk Mahallesi'nde, sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine, bir iş yerine operasyon düzenledi.

Ekiplerin yaptığı aramada bulunan 10 litre el yapımı viski ile içki yapımında kullanılan malzemelere el konuldu.

Zengen Mahallesi'nde şüpheli bir araçta yapılan aramada ise 3 litre el yapımı şarap, 1 buçuk litre el yapımı rakı ile içki yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Aramada, ruhsatsız tabanca ile buna ait fişek ve şarjör ele geçirildi.

Operasyonlarda, 2 zanlı gözaltına alındı.

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AA / Anıl Kuru - Son Dakika Haberleri

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