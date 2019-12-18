Konya'da sahte içki operasyonu
Konya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Konya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozkır ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bir evde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, 2 litre sahte içki, 100 gram anason yağı, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 12 telefon ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.