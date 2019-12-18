Konya'da sahte içki operasyonu
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Konya'da sahte içki operasyonu

Konya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

18.12.2019 20:06 | Son Güncelleme: 18.12.2019 20:06
Konya'da sahte içki operasyonu

'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bir evde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, 2 litre sahte içki, 100 gram anason yağı, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 12 telefon ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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