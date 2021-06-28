Konya'da sahte altınla dolandırıcılık iddiası
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Konya'da sahte altınla dolandırıcılık iddiası

Konya'da sahte altınla dolandırıcılık iddiası
Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi, pazarda yanına gelen 2 kişinin, sahte külçe altın satarak kendisini dolandırdığını iddiasıyla polise başvurdu.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi, pazarda yanına gelen 2 kişinin, sahte külçe altın satarak kendisini dolandırdığını iddiasıyla polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Perşembe pazarında alışveriş yapan bir vatandaşın yanına gelen biri erkek, diğeri kadın 2 kişi, değerinin 22 bin lira olduğunu söyledikleri külçe altını, 10 bin lira karşılığında satabileceklerini söylediler.

Yapılan teklifi kabul eden vatandaş, temin ettiği 10 bin lirayı şüphelilere vererek, ayrıldı.

Bir süre sonra altının sahte olduğunu fark eden vatandaş, polise giderek şikayetçi oldu.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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