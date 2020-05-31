Konya'da sağlıkçılara ücretsiz ulaşım ve otopark hizmetinde süre uzatıldı
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Konya'da sağlıkçılara ücretsiz ulaşım ve otopark hizmetinde süre uzatıldı

Konya'da tüm resmi ve özel sağlık kurumlarında çalışan sağlık personeline yönelik başlatılan otopark ve toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanım hizmetinin süresi Haziran ayı sonuna kadar uzatıldı.

Konya'da sağlıkçılara ücretsiz ulaşım ve otopark hizmetinde süre uzatıldı
31.05.2020 12:38 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:41

Konya'da tüm resmi ve özel sağlık kurumlarında çalışan sağlık personeline yönelik başlatılan otopark ve toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanım hizmetinin süresi Haziran ayı sonuna kadar uzatıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs sürecinde gece gündüz demeden fedakarca çalışan sağlık çalışanları için sağladığı ücretsiz toplu ulaşım ve otopark hizmetinin süresini uzattı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, koronavirüs sürecinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya'da da gösterdikleri fedakarlıktan dolayı bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi. Koronavirüs'ün Türkiye'de görülmeye başlandığı günlerde alınan kararla sağlık çalışanlarının Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanmalarını sağladıklarını belirten Başkan Altay, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hemşehrimiz Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca koordinesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya'da da sağlık çalışanlarımız başarılı bir şekilde süreci yürütmeye devam ediyor. Biz de bu başarılı çalışmalarda sağlık çalışanlarımıza destek ve moral olması amacıyla bir takım uygulamaları hayata geçirdik. Virüsün yayılma hızının en fazla olduğu Mart ayında sağlık çalışanlarımız için başlattığımız ücretsiz ulaşım ve otopark kararımızı 30 Haziran tarihine kadar uzattık" ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde sağlık personelinin çalıştıkları hastanelere ve kaldıkları yerlere ulaşımını sağladıklarını, kısıtlama devam ettiği müddetçe bu hizmeti sürdüreceklerini ifade ederek, "Sağlık çalışanlarımızın azmi, bizlerin de kararlığıyla inşallah en kısa sürede bu musibetten kurtularak özlenen eski günlere döneceğiz. Bütün sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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