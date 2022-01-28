Konya'da sağlık çalışanlarını darbeden 1 şüpheli tutuklandı

KONYA (AA) - Konya Şehir Hastanesinde görevli 4 sağlık çalışanını darbeden 3 şüpheliden biri tutuklandı, iki şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Ocak'ta Konya Şehir Hastanesindeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamında, hastanede hemşire olarak görev yapan N.Ö, B.Ö, A.Ş ile C.A.Y'ye saldırarak görevlerini yapmalarına engel oldukları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler Ö.E, M.Ş ve K.Ş, "Kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakkında tutuklama kararı verilen şüpheli Ö.E. cezaevine gönderilirken, M.Ş. ile K.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

-Olay

Konya Şehir Hastanesinde görevli 4 sağlık çalışanı, yüksekten düşme nedeniyle gelen bir hastanın yakınları tarafından darbedilmiş, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.