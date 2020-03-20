Konya'da sağlık çalışanları toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak Konya Büyükşehir Belediyesi, kentte görev yapan sağlık çalışanlarının, toplu taşımadan ücretsiz yararlanabileceğini bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, kentte görev yapan sağlık çalışanlarının, toplu taşımadan ücretsiz yararlanabileceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, tüm resmi ve özel kurumlarda görevli sağlık çalışanlarının, belediyenin toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbir ve tedavileri konusunda gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm resmi ve özel kurumlardaki sağlık çalışanlarımız, belediyemizin toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabilecektir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA