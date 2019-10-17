17.10.2019 02:21

Konya'da sağanak sele neden oldu

KONYA'da bugün akşam saatlerinde bazı ilçelerinde başlayan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle tarım arazileri ve yollar zarar gördü.

Karatay ilçesinin Akbaş, Kadınhanı'nın Atlantı ve Ilgın'ın Avdan Mahallerinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle bazı bölgelerde tarım arazileri ve yollar sular altında kalıp zarar gördü. O anlar çevredeki vatadaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kaynak: DHA