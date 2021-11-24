Konya'da sağanak etkili oldu
AA / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel
Konya'da akşam saatlerindeki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
KONYA (AA) - Konya'da akşam saatlerindeki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde gün içinde başlayan yağış akşam saatlerinde etkisini artırdı.
Sağanak edeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Su birikintilerinde araçlar güçlükle ilerleyebildi.
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü şehirde yağışın yarın da devam etmesi bekleniyor.
AA / Havva Dereağzı - Son Dakika Haberleri
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