Konya'da sağanak etkili oldu - Haberler
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Konya'da sağanak etkili oldu

AA / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel
Konya'da sağanak etkili oldu

Konya'da akşam saatlerindeki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

KONYA (AA) - Konya'da akşam saatlerindeki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde gün içinde başlayan yağış akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Sağanak edeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Su birikintilerinde araçlar güçlükle ilerleyebildi.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü şehirde yağışın yarın da devam etmesi bekleniyor.

AA / Havva Dereağzı - Son Dakika Haberleri

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