Konya'da sağanak etkili oldu

07.01.2020 09:26 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:26

Konya'da akşam saatlerinde şiddetini artıran ve sabaha kadar süren sağanak kent yaşamını olumsuz etkiledi.

Dün sabah saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini artırarak devam eden sağanak nedeniyle bazı cadde ve mahallelerde su birikintileri oluştu.

Sabah saatlerinde sağanağa yakalanan vatandaşlar saçak altlarına sığınırken, trafik akışı da ağırlaştı.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan duyuruda, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkisini göstereceği belirtilen duyuruda, yağışların Konya, Karaman ve Niğde'nin güney ilçelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olmasının beklendiği bildirildi.

Kaynak: AA