Konya'da ruhsatsız silah operasyonu

Konya'da ruhsatsız silah operasyonu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

16.10.2019 09:34
Konya'da ruhsatsız silah operasyonu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 28 uzun namlulu av tüfeği, 1 kısa dipçik pompalı tüfek ve 112'si arızalı 127 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.S, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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