Konya'da ruhsatsız silah operasyonu
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 28 uzun namlulu av tüfeği, 1 kısa dipçik pompalı tüfek ve 112'si arızalı 127 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.S, emniyete götürüldü.