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Konya'da Regaib Kandili coşkusu

İhlas Haber Ajansı, İbrahim Yetkin - Güncel
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Konya'da Regaib Kandili coşkusu İslam aleminin mübarek üç aylara girişi ve Regaib Kandili'nde Konyalılar, camilere akın etti.

Konya'da Regaib Kandili coşkusu

KONYA - İslam aleminin mübarek üç aylara girişi ve Regaib Kandili'nde Konyalılar, camilere akın etti.

Mübarek üç ayların başlaması ve Regaib Kandili'nde Konyalı vatandaşlar, yatsı namazında camileri doldurdu. Mevlana Hazretlerinin Türbesi yakınında bulunan Selimiye Camii'nde, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan gecede kandil programının ardından dua edildi. Duanın ardından yatsı namazı kılındı. Namaz çıkışında ise vatandaşlarla kandil simidi ikram edildi.

Konya'da Regaib Kandili coşkusu

Konya'da Regaib Kandili coşkusu

Konya'da Regaib Kandili coşkusu

Konya'da Regaib Kandili coşkusu

Konya'da Regaib Kandili coşkusu

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin - Güncel

Regaib Kandili, kandil, İslam, Yerel, Güncel, Haber

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