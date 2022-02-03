Konya'da Regaib Kandili coşkusu

KONYA - İslam aleminin mübarek üç aylara girişi ve Regaib Kandili'nde Konyalılar, camilere akın etti.

Mübarek üç ayların başlaması ve Regaib Kandili'nde Konyalı vatandaşlar, yatsı namazında camileri doldurdu. Mevlana Hazretlerinin Türbesi yakınında bulunan Selimiye Camii'nde, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan gecede kandil programının ardından dua edildi. Duanın ardından yatsı namazı kılındı. Namaz çıkışında ise vatandaşlarla kandil simidi ikram edildi.