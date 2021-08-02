Konya'da refüjdeki korkuluklara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Konya'da refüjdeki korkuluklara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Konya'da refüjdeki korkuluklara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Konya'nın Akşehir ilçesinde refüjdeki korkuluklara çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde refüjdeki korkuluklara çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı.

Ercan Tukan (43) idaresindeki 34 NH 6448 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Konya kara yolu Altuntaş Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

Refüjdeki demir korkuluklar otomobilin ön motor kısmından girerek arka camından çıktı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Merve Tukan (32) ve Özkan Keser (48) yaralandı.

Yaralılar Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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