PTT Merkezinde Kargo Paketi Patladı: 1 Yaralı

Konya'da PTT'nin kargo bölümünde, bir kargo paketinin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Adana çevre yolunda bulunan PTT Mevlana Posta İşletme Merkezi'nin kargo bölümünde patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KARGO BÖLÜMÜNDE HASAR OLUŞTU

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Patlama sonucu kargo bölümünde hafif hasar oluştu. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

KONYA VALİSİ TOPRAK: GÜÇ KAYNAĞI PATLAMIŞ

Vali Cüneyit Orhan Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Koli içindeki güç kaynağı patlamış. Çevresindeki kozmetik ürünler alev almış. Bunun sonucunda da bir kişi hafif yaralanmıştır." dedi. Vali Toprak, olay yerindeki incelemelerin sürdüğünü belirtti.

"BÜYÜK GÜRÜLTÜ DUYDUM"

Görgü tanıklarından PTT görevlisi Tansel Meral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlama anında binanın içinde olduğunu söyledi.

Masa başında oturduğunu, arka taraftaki arkadaşlarının da kargo indirdiğini belirten Meral, "O esnada büyük bir gürültü duydum. Arkama baktığımda beyaz bir duman olmuştu. Yukarıdan elektrik panosunun patladığını zannettim fakat koli patlamış. Hemen personelin güvenliği için içeriyi boşalttılar. Kolinin patlamasıyla orada bulunan arkadaşımız yaralandı. Daha sonra ambulans çağrıldı, hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.

İşte olay yerinden görüntüler;

Kaynak: İHA