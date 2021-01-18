Konya'da projektörle yasa dışı ava 16 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Konya'da projektörle yasa dışı ava 16 bin lira ceza

18.01.2021 12:49 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:52
Konya'da projektörle yasa dışı ava 16 bin lira ceza

Konya'da araç aküsünü bağlı projektörle yasa dışı av yaptığı iddia edilen 7 kişiye para cezası uygulandı.

Konya'da araç aküsünü bağlı projektörle yasa dışı av yaptığı iddia edilen 7 kişiye para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal alanda yürütülen denetim ve kontrollerde araç aküsünü bağlı projektör ile yasa dışı kara avcılığı yaptığı öne sürülen 7 avcıyı yakaladı.

Avcılara 16 bin 74 lira idari ceza uygulanırken, avda kullanılan takozsuz yarı otomatik av tüfeği ile araca mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel İrem Derici Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Mesut Özil Erol Bulut Cüneyt Çakır Stjepan Tomas Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da projektörle yasa dışı ava 16 bin lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 12:54:29. #1.14#
title