Konya'da portakal yüklü kamyon devrildi: 2 ölü

27.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:34

Konya'nın Ereğli ilçesinde portakal yüklü kamyon devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.



Kaza, saat 10.00 sıralarında, Ereğli ilçesi Adana-Aksaray kara yolu üzerinde meydana geldi. Metin Cingöz (44) idaresindeki 01 EL 311 plakalı portakal yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Metin Cingüz ile yanında bulunan Hülya Gökbük'ün (47) hayatını kaybettiğini belirledi. Ters dönen kamyon hurdaya dönerken, parçalanan kasadaki portakallar yola saçıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA