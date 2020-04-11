Konya'da polisin sokağa çıkma yasağı denetimleri sürüyor Konya'da polisin sokağa çıkma yasağı denetimleri sürüyor İçişleri Bakanlığının Korona virüs tedbirleri kapsamında uyguladığı sokağa çıkma yasağının ardından Konya'da polis ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde denetimlerini yoğunlaştırdı.

Konya'da polisin sokağa çıkma yasağı denetimleri sürüyor

KONYA - İçişleri Bakanlığının Korona virüs tedbirleri kapsamında uyguladığı sokağa çıkma yasağının ardından Konya'da polis ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde denetimlerini yoğunlaştırdı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında dün gece 24.00'te 31 ilde uygulamaya konan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Konya'da vatandaşlar evlerine kapandı. Yasağın uygulanmaya başlamasıyla birlikte tedbirlerini yoğunlaştıran Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin birçok yerinde denetimlerini artırdı. Uygulama noktalarında araçları durduran polis ekipleri, sokakta bulunan sürücülerden izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Sürücülere ve araçta bulunanlara maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarını hatırlatan polis ekipleri, izin belgeleri olmadığı halde sokağa çıkanlara da cezai işlem uyguladı.

Kaynak: İHA