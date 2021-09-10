Polise bıçak çeken şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polise bıçak çeken şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, polise bıçak çektiği sırada bacağından vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli tutuklandı.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, polise bıçak çektiği sırada bacağından vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli tutuklandı.

Aybahçe Mahallesi Mendil Sokak'ta bıçak çektiği sırada bir polis memuru tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen Soner K'nin (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklandı.

Olay

Meram ilçesi Aybahçe Mahallesi Mendil Sokak'ta 8 Eylül'de, hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri, 3 kişinin olay yerinden motosikletle kaçmaya çalıştığını fark etmiş, "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin bulunduğu motosiklet, kısa bir kovalamacanın ardından durdurulmuştu.

Motosikletten inerek bıçakla bir polis memurunun üzerine yürüyen sürücü Soner K, bacağından vurularak etkisiz hale getirilmişti.

Polise bıçak çeken şüpheli tutuklandı
Polise bıçak çeken şüpheli tutuklandı
Polise bıçak çeken şüpheli tutuklandı
Polise bıçak çeken şüpheli tutuklandı
Polise bıçak çeken şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

Tuzla'da duramayan tren, istasyonda bekleyen trene çarptı
Tuzla'da duramayan tren, istasyonda bekleyen trene çarptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Şentop Yevgeniy Ziniçev Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Şevket Çoruh
Spor Max Meyer Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Mergim Berisha Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Polise bıçak çeken şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 09:58:41. #1.14#

title