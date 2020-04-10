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Konya'da Polis Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü kutlandı

Konya'da Polis Teşkilatının Kuruluşunun 175. Yıl Dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

10.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:29
Konya'da Polis Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü kutlandı

Konya'da Polis Teşkilatının Kuruluşunun 175. Yıl Dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının 175. Kuruluş Yıl Dönümü kutlama programını yapmalarına rağmen bunu gerçekleştirilemediklerini söyledi. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de görülen Korona virüs nedeniyle törenlerin tarihte ilk defa bu kadar sönük olarak kutlandığını ifade eden Aydın, "Bu nedenle burada olmak isteyip de zorunluluktan bulunamayan Konyamızın değerli yöneticileri ve Konyalı hemşehrilerimi şahsım ve mensubu olmaktan gurur duyduğum Teşkilatımız adına en kalbi duygularla selamlıyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

"İhanet çetelerinin ilk hedefi Emniyet Teşkilatı olmuştur"

10 Nisan 1845 tarihinde "Polis Nizamnamesi" ile kurulan ve Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte de bugünkü yapının temelleri oluşturulan emniyet teşkilatının, 175 yıldır ülkenin huzur ve güvenliğini bozmaya yeltenen her türlü şer odaklarına ve suç örgütlerine karşı gece gündüz demeden cesaretle ve fedakarca görev yaptığını anlatan Mustafa Aydın, "Kuruluşundan bugüne kadar özgürlük ve güvenlik kendisine verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, hukuk devleti ilkelerine ve insan haklarına saygılı güvenlik hizmeti üretmektedir. Her geçen gün değişen suç türleri ile etkin mücadelesini, ulusal ve uluslararası alanda sürdüren teşkilatımız, suçla mücadelede yeni uzmanlık bilimlerini oluşturmakta, operasyonel anlamda yeni taktiksel roller kazanmakta, ortaya çıkan gelişmelere yetişmek amacıyla da sürekli kendini yenileyerek üzerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirmektedir. Bunu yakın geçmişte ülkemizde meydana gelen olaylarda gördük ve yaşadık. Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar giden sıkıntılı süreçte, Türkiye karşıtı küresel güçlerin ve onların maşası olmuş ihanet çetelerinin ilk hedefi Emniyet Teşkilatı olmuştur. Ancak polisimizin cesareti, demokrasiye olan inancı ve aziz milletimizle birlikte vesayet odaklarına karşı vermiş oldukları destansı mücadelesiyle, bu zorlu süreci atlatmayı başarmıştır. İnşallah polisimiz bundan sonra da deneyimlerinden elde ettiği kazanımlar ve milletimizden aldığı destekle yoluna daha güçlü devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda, Konya'ya daha kaliteli güvenlik hizmeti sunabilmek adına yürüttükleri faaliyetleri ve hedeflerini artırarak devam ettireceklerini belirten Aydın, Konya Emniyet Müdürlüğüne bu yıl içerisinde yeni bir hizmet binasının temelinin atılacağı bilgisini de verdi.

Konuşmaların ardından Emniyet Müdürü Aydın ve beraberindekiler Polis Şehitliğini ziyaret etti. Şehitlik ziyareti dua okunması ve çiçek bırakılmasının ardından sona erdi. - KONYA

Kaynak: İHA

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